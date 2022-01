성장하는 이커머스 시장…플랫폼 거래액 조단위 시대

무신사, 마켓컬리, 올리브영 등 각 분야 강자

카테고리별 맞춤 전문 큐레이팅, 배송 등 차별화

[아시아경제 임혜선 기자] 코로나19 팬데믹 속 이커머스 시장의 성장이 가파르다. 무신사, 마켓컬리 등의 플랫폼은 연 거래액 조원을 넘어섰다.

지난해 9월 기준 통계청이 발표한 온라인 쇼핑 동향’에서도 종합몰 거래액은 전년 동기 대비 9.3% 증가한데 반해 버티컬 커머스로 불리는 전문몰 거래액은 종합몰의 3배 이상에 달하는 33.5%까지 증가한 것으로 나타났다.

패션 전문 플랫폼 선두 달리는 ‘무신사’

온라인 패션 플랫폼 무신사는 국내 패션 플랫폼 최초로 ‘유니콘 기업’에 등극했다. 지난해 무신사 스토어 및 스타일쉐어, 29CM, 솔드아웃 등 무신사가 운영하는 온라인 패션 플랫폼은 거래액 총합이 약 2조 3000억원을 기록했다.

이러한 성과의 배경에는 ‘패션 카테고리’에의 집중과 이를 통한 고객 취향 공략이 있다. 여러가지 아이템을 단순히 늘어놓고 판매하기보다는 다양한 고객의 취향에 맞는 패션 브랜드와 제품, 패션 콘텐츠를 활발하게 제안하는 등 무신사의 강점을 살린 운영 전략을 펼쳐 나가고 있는 것이다.

실제로 이용자들이 선호하는 스타일 및 실시간 트렌드를 확인할 수 있는 '무신사 랭킹', 패션 크리에이터들의 다양한 스타일링을 모아 볼 수 있는 ‘무신사 스냅’, 시즌별 아이템 추천 및 코디 제안 등 패션 전문 콘텐츠를 담은 '무신사 매거진', 유튜브 채널 '무신사 TV' 등 무신사만의 차별화된 패션 콘텐츠는 고객들에게 큰 호응을 얻고 있다. 고객이 직접 작성하는후기 콘텐츠도 하나의 생생한 패션 콘텐츠가 되기도 한다. 무신사 스토어는 상품에 대한 단순 후기부터 구매자의 취향과 센스가 돋보이는 스타일 후기까지 매일 2만 6천 건 이상의 후기 콘텐츠가 쌓인다. 무신사 스토어 내 후기는 지금까지 누적 2300만건을 돌파할 정도로 고객 참여가 활발하다.

무신사의 또 다른 특징 하나는 ‘브랜드’에 집중하며 건강한 패션 생태계를 만드는 데 힘을 보태고 있다는 점이다. 무신사는 스토어의 다양한 마케팅 활동을 통해 브랜드가 더 많은 사람들에게 조명받을 수 있도록 지원하고 있다.

새벽배송으로 신선식품 분야 강자 ‘마켓컬리’

마켓컬리는 100% 직매입 방식을 고수하며 경쟁력을 강화한 케이스다. 마켓컬리는 최근 2021년 거래액이 2조원을 웃도는 수준이며, 올 해는 3조원 이상을 목표로 한다고 밝혔다.

마켓컬리는 산지에서 식탁까지 도달하는 소요 시간 최소화를 위해 샛별배송 시스템을 구축하며 새벽배송 시장의 신호탄을 쏘아올렸다. 마켓컬리의 샛별배송 이후 유통 대기업들이 연이어 새벽배송 시장에 뛰어들며 새벽배송 대중화에도 가장 큰 기여를 했다고 평가받고 있다.

배송 속도뿐 아니라 제품의 품질에도 신경 쓰며 까다로운 소비자의 기준에 맞춘 높은 수준의 품질을 선보이고 있다. 마켓컬리는 1~2인 가구가 대부분인 요즘 세대의 취향에 맞춰 상품 컬렉션을 차별화했다. 매주 상품위원회를 열어 상품의 특성 등을 검토해서 대표와 에디터 등 참석자가 만장일치 해야 입점을 결정하는 것도 특징이다.

헬스앤뷰티(H&B) 절대 1위, 실적 2조 넘보는 ‘올리브영’

CJ올리브영은 지난해 상반기에는 누적 거래액 1조를 돌파하며 H&B시장에서 압도적 1위로 자리매김했다. 올리브영은 버티컬 플랫폼으로 온라인과 기존에 운영하던 오프라인 매장을 연결한 O2O(Online to Offline) 시너지를 극대화해 독자적인 옴니채널 커머스 플랫폼을 구축한 것이 주효했다는 분석이다.

무엇보다도 코로나19 이전부터 선제적으로 집중한 옴니채널 전략이 온라인몰 성장 가속화에 큰 몫을 했다. 전국 1200여개 매장을 활용해 고객이 온라인과 모바일 어플에서 주문한 상품을 가까운 매장에서 3시간 내 포장·배송해 주는 ‘오늘드림’ 서비스가 대표적이다.

커머스 기능뿐만 아니라 고객들을 락인(Lock-in)하며 올리브영 플랫폼에서 즐길 수 있는 다양한 서비스도 제공 중이다. 모바일 ‘선물하기’ 서비스, 뷰티 전문 라이브 커머스 ‘올라이브’ 등을 운영하며 버티컬 플랫폼으로서 온라인 분야를 강화하고 있다. 여기에 상품 특성상 사용자 후기가 중요한 역할을 하는 만큼, 우수한 리뷰도 양적·질적으로 축적하며 커뮤니티 역할도 넘보고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr