벤투호, 몰도바에 4-0 완승…"김진규·백승호·권창훈 골"

[아시아경제 유현석 기자] 벤투호가 2022 카타르 월드컵 최종예선 2연전을 앞두고 치른 새해 2번째 평가전에서도 기분 좋은 승리를 거뒀다.

파울루 벤투 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 21일 오후(한국시간) 터키 안탈리아의 마르단 스타디움에서 열린 몰도바와 친선경기에서 전반 김진규(부산), 백승호(전북)의 연속골과 후반 권창훈(김천), 조영욱(서울)의 추가골을 엮어 4-0으로 완승했다.

지난 15일 같은 장소에서 열린 아이슬란드와 새해 첫 경기에서 5-1 대승을 거둔 대표팀은 2차례 평가전을 모두 4골 차 승리로 장식했다.

아이슬란드전에서 나란히 A매치 데뷔골 맛을 본 김진규와 백승호는 물론 대표팀의 주축 2선 자원인 권창훈도 2경기 연속골을 기록했다. 조영욱은 A매치 데뷔전에서 데뷔골을 터트렸다.

대표팀은 22일 터키 이스탄불로 이동해 훈련을 계속하다가 25일 레바논으로 들어가 월드컵 최종예선 7차전을 치를 계획이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr