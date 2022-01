[포토] '봉이김선달' 발언에 뿔난 불교계

[아시아경제 윤동주 기자] 21일 서울 종로구 조계사 대웅전 앞마당에서 열린 '종교편향·불교왜곡 근절과 한국불교 자주권 수호를 위한 전국승려대회'에 참석한 스님들이 합장을 하고 있다.

이 자리에 모인 승려들은 정부를 향해 “헌법의 정교 분리 원칙을 지키고 불교에 대한 왜곡을 그만하라”고 요구했다.

조계사에는 약 5,000여명의 승려들과 일반 불자 수백명이 참석했다.

