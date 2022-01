스웨덴 영화 '렛미인', 韓 OTT 시리즈 리메이크

[아시아경제 이이슬 기자] 스웨덴 영화 '렛미인'이 국내 온라인동영상서비스(OTT) 시리즈로 리메이크된다.

21일 제작사 테이크원스튜디오는 "영화사 필름몬스터와 영화 '렛미인'(2008)을 OTT 시리즈로 리메이크 하는 공동 제작 계약을 체결했다"며 "하반기 크랭크인 예정"이라고 밝혔다.

'렛미인'은 스웨덴 동명 소설을 원작으로 한 판타지 영화로, 평범한 소년과 뱀파이어 소녀의 사랑과 우정에 관한 내용을 담았다. 2008년 스웨덴 개봉 이후 트라이베카국제영화제 최우수 장편영화상, 에든버러국제영화제 로튼 토마토 평론가상을 수상했다.

2010년에는 할리우드 영화로 리메이크 되기도 했으며, 배우 클로이 모레츠가 얼굴을 알렸다.

테이크원스튜디오 정민채 대표는 “훌륭한 작품을 영화사필름몬스터와 함께 제작하게 되어 기쁘다”며 “콘텐츠IP 제작의 역량과 노하우로 새로운 접근 방식을 통해 팬들이 만족할 수 있는 콘텐츠를 만들기 위해 노력하겠다”고 전했다.

영화사 필름몬스터의 김용기 대표는 “이번 귀중한 협업으로 영화사필름몬스터의 기획과 테이크원스튜디오의 제작이 어우러져 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr