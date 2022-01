봉이 김선달 후폭풍…조계종 오늘 대규모 승려대회

문재인 정부 종교 편향·불교 왜곡 비판…5000명 참여 예상

조계종이 불교계 내부의 비판에도 전국승려대회를 강행한다. 초법적 의사결정 수단이다. 종단이 심각한 위기에 직면하면 열어왔다. 이번 배경은 문재인 정부의 종교 편향과 불교 왜곡이다.

조계종은 21일 오후 2시 서울 종로구 조계사에서 '종교 편향 불교 왜곡 근절과 한국불교 자주권 수호를 위한 전국승려대회'를 진행한다. 총무원장인 원행 스님이 봉행사로 승려대회 취지를 소개하고, 원로회의 의장인 세민 스님이 종단 최고지도자인 종정 진제 스님의 교시를 대독한다. 현 정부의 종교 편향과 불교 왜곡 사례를 영상으로 공유하고 국민에게 드리는 글과 결의문을 낭독할 예정이다.

종단은 행사에 참여하는 승려 수를 약 5000명으로 보고 있다. 현행 방역지침은 종교행사 시 최대 299명까지만 참여를 허용한다. 종단은 이미 수천 명의 참가를 예고하고 참여를 독려해왔다. 코로나19 변이 바이러스인 오미크론이 급속 확산하는 가운데 정부 방역지침을 사실상 무시하고 행사를 강행한다는 비판이 나온다.

지적은 불교계 내부에서도 제기된다. 불교계 사회단체인 정의평화불교연대의 설문조사 집계에 따르면 승려 924명 가운데 601명(64.4%)이 승려대회를 반대했다. 바른불교재가모임, 정의평화불교연대, 종교자유정책연구원, 만해불교청년회 등 불교 시민사회단체들도 "대통령 선거를 앞두고 열리는 집회는 정치적 의도가 있다고 오해받을 수 있다"고 입을 모았다. 조계종은 "내부적으로 법률적 검토를 마쳤다"며 "코로나19 종교시설 방역지침을 준수해 진행하겠다"고 밝혔다. "참여 스님과 필수 진행인력을 백신 접종 완료자로 구성했다"면서 "코로나19 상황을 고려해 거리행진 등도 하지 않는다"고 했다.

이들은 앞서 "현 정부 들어 심화한 공공영역에서의 종교 편향 행위들이 스님과 불자들이 더는 묵과할 수 없을 정도로 심각한 상태에 이르렀다"고 개최 이유를 밝혔다. 대표적 사례로는 ▲정청래 더불어민주당 의원의 문화재 관람료 비하 발언 ▲정부의 천주교 캐럴 캠페인 지원 ▲천진암 등 불교 유적의 천주교 성지화 ▲ 국·공립합창단의 기독교 찬송공연 등을 들었다. 문재인 대통령이 해외 순방에서 가톨릭 인사를 만나거나 미사에 참여하는 행보에도 불만을 드러냈다. 정 의원과 민주당 지도부, 이재명 당 대선후보 등이 사과했으나 정 의원 탈당·제명과 대통령 사과를 요구하고 있다. 이날 승려대회에는 정 의원과 송영길 민주당 대표, 김영배 최고위원 등이 참석해 재차 사과의 뜻을 밝힐 것으로 알려졌다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr