특허청, 여성 생활발명 아이디어 공모

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 오는 3월 31일까지 ‘2022년 생활발명 코리아’ 참여 아이디어를 공모한다고 20일 밝혔다.

생활발명 코리아는 여성이 일상에서 불편함을 해소하고 새로운 가치를 창출할 아이디어를 발굴해 시제품 제작과 사업화에 이를 수 있도록 지원할 목적으로 진행된다.

참가부문은 특허·실용실안·디자인 출원이 이뤄지지 않은 아이디어(부문1)와 출원은 했지만 제품화되지 않은 아이디어(부문2)로 구분된다.

접수된 아이디어는 서류심사, 선행기술조사, 면접심사 등을 거쳐 상품성과 시장성을 평가받는다.

심사에서 높은 점수를 받아 지원대상에 선정되면 전문가 멘토링, 시제품 제작, 지식재산권 출원, 사업화 컨설팅 등에 도움을 받을 수 있다.

공모에는 대한민국 여성 누구나 참여할 수 있으며 선정된 아이디어 출품 여성에게는 대통령상 등 정부시상과 발명 장려금(총 1250만원)이 수여된다.

아이디어 접수에 관한 기타 자세한 내용은 한국여성발명협회를 통해 안내받을 수 있다.

특허청 정연우 산업재산정책국장은 “여성의 사회 참여 확대와 맞물려 최근 여성의 아이디어 특허출원도 증가하는 추세”라며 “특허청은 생활발명 코리아를 통해 여성이 생활 속에서 느낀 불편함을 해소할 아이디어를 발굴하고 아이디어가 실질적인 사업화로 이어질 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

