로봇 자동화 프로그램인 RPA는 과거의 사무 업무를 최첨단 사무 업무로 혁신시킬 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 본 책은 RPA를 왜 도입해야 하는지, 어떤 변화들을 가져오는지에 대한 명쾌한 해답을 제시한다. 실제 사례를 통해 RPA가 어떤 효과를 가져오고 기업에서는 RPA를 어떻게 도입해야 하는지, 도입 후 어떻게 운영해야 획기적으로 사용할 수 있는지를 명확하게 설명한다.

RPA레볼루션 | 김인수 지음 | 라온북 | 1만6000원

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr