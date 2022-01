영국이 마스크 착용, 백신패스 등 코로나19 방역 규제를 대폭 해제한다.

보리스 존슨 영국 총리는 19일(현지시간) 코로나19 '플랜B'를 다음주에 종료한다고 발표했다.

플랜B에는 실내 마스크 착용, 재택근무 권고, 대형 행사장 백신패스 사용 등이 포함됐다.

다만 코로나19 확진자의 자가격리는 유지된다.

존슨 총리는 확진자 자가격리는 남아있지만 사라질 때가 곧 올 것이라고 말했다.

또 과학자들은 오미크론 변이 유행 정점이 지났다고 본다고 설명했다.

영국의 전날 하루 신규 코로나19 확진자는 9만명을 넘었다.

