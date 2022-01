경찰, '오스템임플란트 횡령' 회장·대표 고발건 수사 착수

강서경찰서, 시민단체 대표 고발인 조사

[아시아경제 황윤주 기자] 경찰이 2215억원 규모의 횡령 사건이 발생한 오스템임플란트의 회장과 대표이사에 대한 수사를 시작했다.

서울 강서경찰서는 19일 오전 최규옥 오스템임플란트 회장과 엄태관 대표이사를 고발한 시민단체 대표를 불러 1시간가량 고발인 조사를 진행했다.

앞서 지난 6일 시민단체인 서민민생대책위원회는 최 회장과 엄 대표를 횡령 및 자본시장법 위반 혐의로 경찰청 국가수사본부에 고발했다. 고발장에는 '2200억원대의 대규모 횡령 사실을 최 회장과 엄 대표가 몰랐을 리 없고, 주식 거래가 정지된 현재 상황에 대해 이들이 책임을 져야 한다'는 내용이 담겼다.

2215억원을 횡령한 재무팀장 이모(45) 씨를 구속해 검찰에 넘긴 경찰은 회사 내 공범에 대한 조사를 계속 진행 중이다. 경찰은 앞서 재무팀 관계자 등 5명을 참고인 자격으로 조사했다.

