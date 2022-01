저소득층 홀몸노인·장애인 위해 백미 10kg 50포 선물

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군 유림면 케이디산업 이근동 대표가 19일 유림면사무소를 찾아 관내 저소득층 홀몸노인과 장애인 세대 등 어려운 이웃에게 전달해달라며 백미 10㎏짜리 50포를 맡겼다.

이근동 대표는 “코로나19가 길어지고 추운 겨울을 맞아 모두 힘든 시기에 저소득층과 홀몸노인을 위해 도움이 되고 싶다”며 “이후로도 이웃돕기에 동참할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

배종환 유림면장은 “어려운 이웃을 위해 나눔을 실천해 줘 감사드리고, 필요한 이웃에게 소중히 전하겠다”고 말했다. 기부된 백미는 관내 저소득층 홀몸노인과 장애인에 전달될 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr