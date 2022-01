[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전상공회의소는 19일 한국화학연구원과 지역 화학 산업의 기술고도화를 위한 기술상담회를 열었다고 밝혔다. 상담회에는 대전상의와 한국화학연구원 관계자, 동고동락㈜·㈜비에스·씨엔씨티에너지㈜·코웨이㈜ 등 기술교류 희망기업 임직원 20여명이 참여했다. 대전상의는 이날 상담회 외에도 지난해부터 지역 기업과 대덕연구개발특구 내 연구소를 매칭해 최신 기술을 활용·발전하는 방안을 지원하고 있다. 대전상공회의소 제공

