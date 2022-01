시간당 1~3cm 눈 예보…서울시, 퇴근시간 대중교통 집중배차 30분 연장

오전 7시 서울시 제설2단계 발령, 간선·취약도로 제설제 사전살포 완료

9000여명 비상근무, 제설차량 등 장비 1200여대 투입해 제설작업

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 19일 오전 7시 제설 2단계를 발령하고 9000여명이 비상근무 중이라고 19일 밝혔다.

서울시는 현재 제설차량 등 장비 1200여대의 제설장비를 투입해 시내 간선도로 및 취약도로 등 대부분 지역에 제설제 사전살포 작업을 진행했다. 기상청은 정오부터 2~3시간 집중적으로 시간당 1~3cm 집중적으로 눈이 올 것으로 예보했으며 이에 서울시는 취약지역부터 중점적으로 제설작업을 시행해 시민불편을 최대한 줄일 수 있도록 조치하고 있다.

서울시는 "신속한 제설작업을 실시하고 있으며 교량 램프, 자동차전용도로, 주요간선도로 등 취약지점에 대해선 중점적으로 제설제를 살포, 교통소통에 지장이 없도록 조치하고 있다"고 설명했다.

서울시는 시민들의 퇴근길 혼잡을 막고자 1월 19일 대중교통 퇴근시간대 집중배차시간을 30분 연장 운행할 계획이다. 지하철 1~8호선은 퇴근시간대 20회씩 증회 운행하고, 배차간격을 집중배차시간대와 동일하게 퇴근시간대 3~5분 간격으로 최소 유지할 예정이다.

서울시는 "교량, 램프, 고가차도, 고갯길 등 취약지점에서는 도로가 미끄러우니 서행, 안전 운행을 부탁드리며, 승용차 이용을 자제하고, 지하철·버스 등 대중교통 이용해 달라"면서 "도로에 제설차량 진입시 길터주기에도 협조해 줄 것을 부탁드리며 내 집, 내 점포 앞 눈치우기에도 적극 동참해 달라"고 당부했다.

