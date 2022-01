무안군, 비대면 청소년활동 ‘온라인 청소년공작소’ 참가자 모집

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군이 오는 24일부터 28일까지 비대면 청소년활동인 온라인 청소년공작소 참가자 80명을 모집한다.

19일 군에 따르면 온라인 청소년공작소 활동은 유화 그리기, 쌀강정 만들기, 화분 만들기, 도넛 푸드트럭 등 참가자가 직접 만들 수 있도록 제작된 상품인 도구를 제공한다.

모집 대상은 무안군 내에 거주하는 9세 이상의 초·중·고등학생, 거주지 청소년, 가족 등이며, 신청을 원하는 경우 무안군 청소년수련관에 방문 접수하거나 팩스 또는 이메일로 신청서를 제출하면 된다.

직접 만들기 도구 배부는 내달 16일부터 18일까지이고 참가자들은 도구를 청소년수련관에서 방문 수령 또는 택배로 받을 수 있으며 프로그램과 관련된 자세한 사항은 무안군 주민생활과 청소년지원팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

박윤수 주민생활과장은 “코로나19로 어려운 시기이지만 프로그램이 비대면으로 운영되는 만큼 가족과 함께 자택에서 다양한 활동을 하며 즐겁게 보내길 바란다”고 말했다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr