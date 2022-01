서초1인가구지원센터 청년·중장년 등 1인 가구 400명에 명절음식 밀키트 전달

신선한 재료로 맛있고 간편하게 조리 가능한 떡국 밀키트로 명절 한상 뚝딱... hy(옛 한국야쿠르트)와 손잡고 추진, 야쿠르트 아주머니가 1인가구 자택으로 직접 전달

[아시아경제 박종일 기자] 서초1인가구지원센터는 코로나 19사태의 장기화로 집에서 외롭게 명절연휴를 보내는 중장년 및 청년 등 1인가구 총 400명을 위해 새해맞이 떡국 밀키트를 오는 24일 전달한다고 밝혔다.

서초1인가구지원센터(이하 ‘센터’)는 1인가구를 위한 안전, 돌봄, 생활편의 서비스를 제공하기 위해 서초구가 기초자치단체 최초로 만든 1인가구 지원 복지기관이다.

센터는 ‘hy(옛 한국야쿠르트)’와 손잡고, 프레시 매니저(야쿠르트 아주머니)가 자택으로 밀키트를 직접 배송해 1인가구가 따뜻하게 만들어 드시도록 할 예정이다.

이와 함께 센터는 설 명절을 맞아 ‘2022년 새해맞이 안부인사 영상’을 통해 언택트 퀴즈 이벤트(도전!싱글벨)도 진행한다. 퀴즈 만점자 중 추첨을 통해 소정의 상품이 지급될 예정이다. 이벤트는 20일부터 26일까지 서초1인가구지원센터 홈페이지와 유튜브 채널(서초싱글Talk)에서 진행된다.

한편, 센터는 지난해 추석에는 소불고기 궁중떡볶이 밀키트를 제공, 지난해 연말에는 언택트 연말 홈파티를 진행해 팥죽 밀키트, 무드 등 만들기 키트 등을 제공, 큰 호응을 얻은 바 있다.

구 관계자는 “코로나19 사태의 장기화로 집에 머무르는 시간이 길어지면서 컵라면 등 인스턴트 음식으로 끼니를 때우기 쉬운 1인가구분들이 영양 가득한 명절음식을 먹으면서 연휴 내 따뜻하게 보내길 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr