[아시아경제 정동훈 기자] 18일 일본의 코로나19 신규 확진자가 3만명을 넘어 역대 최다를 기록했다.

현지 민영 방송 FNN이 각 광역지방자치단체가 발표한 신규 확진자 수를 합산한 결과, 이날 오후 5시 15분 현재 3만941명으로 집계됐다고 보도했다.

종전 하루 최다 신규 확진자 수는 지난해 8월 20일 기록한 2만5990명(FNN 집계 기준)이었다. 이날 지역별 신규 확진자 수를 보면 오사카부 5396명, 도쿄도 5185명, 아이치현 2145명, 효고현 1645명 순으로 많았다.

