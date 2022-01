조국 前장관 딸, 경상국립대병원 전공의 불합격

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 조국 前장관의 딸 조민(30) 씨가 경남 진주 경상국립대학교병원 응급의학과 전공의 추가 모집에 떨어졌다.

18일 경상국립대병원 홈페이지 채용정보 2022년도 전공의(레지던트 1년 차) 추가 모집 합격자 공고에서 전날 면접을 본 3명 중 2명이 합격한 것으로 확인됐다.

병원 관계자 등에 따르면 지난 17일 내과, 외과, 응급의학과에 면접을 본 3명 중 내과와 외과 면접자는 합격했고, 조 씨가 응시한 응급의학과 합격자는 없다.

앞서 조 씨는 지난 13일 2명을 모집하는 응급의학과 전공의에 단독 지원했으며, 지난 17일에 면접을 봤다.

병원 관계자는 "규정과 절차에 따라 공정하게 진행했으며 합격, 불합격에 관해서는 확인해 줄 수 없다"고 말했다.

