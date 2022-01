경남교육청, 부패방지 시책평가 최우수 선정

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경남교육청이 국민권익위원회에서 시행한 '2021년 부패방지 시책평가'에서 전년보다 3단계 상승한 최우수 등급을 받았다.

부패방지 시책평가는 국민권익위원회가 공공부문의 청렴 수준을 높이고자 2002년부터 매년 실시해온 제도로, 각급 공공기관이 자율적으로 추진한 반부패 활동과 성과를 평가한다.

전국 공공기관 274곳을 대상으로 2020년 11월부터 지난해 10월까지 추진한 반부패 정책을 반부패 추진계획 수립, 청렴 정책 참여 확대, 부패방지 제도 구축, 부패위험 제거 노력, 부패방지 제도 운용, 반부패 정책 성과, 반부패 정책 확산 노력 등 7개 과제별로 평가해 1~5등급으로 나눴다.

경남교육청은 7개 평가 분야 중 부패방지 제도 구축과 부패방지 제도 운용 2개 분야에서 만점을 받고, 반부패 정책 성과와 반부패 정책 확산 노력 2개 분야에서는 높은 점수를 받았다.

경남교육청은 강력한 부패·비리 근절과 공직기강 확립을 위해 지난해 1월 부패·비리 신고 핫라인으로 ‘교육감 직통 청렴 전화’를 개설하고 민원인과 직접 소통하는 등 반부패 추진 계획을 적극적으로 추진해왔다.

이민재 감사관은 “부패방지 시책평가 1등급 달성은 교육 수요자의 눈높이에 맞는 반부패 개혁과 전 교직원의 적극적인 실천 의지가 가져온 결과라 생각한다”라며, “앞으로도 청렴이 문화로 정착할 수 있도록 교육공동체와 함께 더욱 매진하겠다”고 말했다.

