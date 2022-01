경북 영덕군, 카카오톡 채널 활성화 … 군민 소통 강화

개설 10개월 동안 183 콘텐츠 제작, 1315건 질문 안내

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영덕군이 카카오톡 채널을 활용해 군민과의 쌍방향 소통을 활성화하고 있다. 또 소통 내용을 행정에 반영해 좋은 반응을 사고 있다.

지난해 3월 개설된 영덕군 카카오톡 채널은 기존 SNS 매체와 달리 1대1 채팅을 통해 실시간으로 군민이 질문을 하고 답변을 할 수 있어 군 실무자와 군민 사이에 자유로운 소통이 가능하다

또 군민에게 군정의 주요 정보는 물론 축제나 행사 등도 신속하게 알려줘 군정홍보 측면에서도 역할을 톡톡히 하고 있다.

영덕군은 그동안 카카오톡 채널을 통해 군정시책 공고, 공지사항, 사업신청 등에 필요한 다양하고 유용한 정보들을 사진이나 카드뉴스 , 동영상 콘텐츠 183건을 직접 제작해 공유하고 실시간 질문 1315건에 대한 응답과 안내를 진행했다.

영덕군은 온라인 비대면 플랫폼을 통한 군민과의 소통을 더욱 강화하기 위해 카카오톡 채널을 통해 재난재해 상황을 신속하게 전달하는 등 새로운 정보전달 체계를 구축한다는 계획이다.

영덕군 카카오톡 채널에는 1982명의 주민이 가입돼 있다. 카카오톡에서 ‘영덕군’을 검색한 후 채널 추가나 바로가기 링크를 클릭하면 쉽게 참여한다.

