[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 광산구 빛그린산단에 위치한 광주글로벌모터스 합동소방훈련 요청으로 훈련을 지원했다고 17일 밝혔다.

이번 훈련은 차량 6대와 인원 17명이 배치돼▲자위소방대 합동 화재진압훈련 ▲굴절차 등 특수차량 훈련 ▲인명대피 훈련 ▲안전영향평가 등을 실시했다.

송성훈 서장은 "공장 특성에 맞는 소방 훈련을 통해 화재 발생 시 피해를 최소화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr