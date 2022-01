인천 동구 화수정원마을, 26개 도시재생 뉴딜사업 첫 성과

빈집 11개동 철거, 행복주택 48가구 공급



[아시아경제 박혜숙 기자] 인천에서 추진되는 26개 도시재생 뉴딜사업 중 동구 화수정원마을이 처음으로 완성됐다.

17일 인천시에 따르면 2016년 '개항창조도시 재생사업' 을 시작으로 현재 총 26개의 도시재생 뉴딜사업이 추진 중인 가운데, 동구 화수동의 재생사업 '다시, 꽃을 피우는 화수정원마을'이 가장 먼저 성과를 냈다.

화수정원마을은 도시재생을 위해 화수동(花水洞)의 이름을 새롭게 붙인 것이다. 화수동은 한때 우리나라 3대 어항 가운데 한 곳 이었지만, 신흥 부두의 개척으로 인해 화수동 부두가 쇠락하고 주거지의 노후화 및 공·폐가가 늘어나면서 대표적인 쇠퇴지역이 됐다.

인천시는 2017년 도시재생 뉴딜사업 공모를 통해 총사업비 161억원을 투입, 공공임대주택을 공급하고 집수리와 함께 주변 환경개선을 추진했다. 빈집 11개 동을 철거하고 48가구 규모의 행복주택을 새로 지어 주거 취약계층인 청년·대학생·신혼부부 등에 제공했다.

또 공영주차장(30면)을 조성해 주변 다가구주택 거주민들에게 주차공간을 제공했으며, 협동조합을 설립해 마을 카페를 운영하고 빌라를 관리하는 등 일자리 창출로도 이어졌다.

이밖에 인천의 대표적인 도지새생 뉴딜사업으로 옛 경인고속도로(현 인천대로) 주변지역에 진행 중인 '50년을 돌아온, 사람의 길'이 2023년 완공을 목표로 속도를 내고 있다.

서구 석남역 일원 21만 3000㎡ 터에 창업보육센터·창업지원주택(60가구)이 들어서는 지하 3층, 지상 9층 규모의 청년창업보육시설과 문화센터·행복주택(109가구)을 갖춘 지하 2층, 지상 7층 규모의 복합문화시설을 짓는다.

또 총사업비 1643억원을 투입해 부평구 부평동 65-17 일원 22만6795㎡터에 추진 중인 '지속가능한 부평 11번가' 도시재생사업은 올해 마무리된다.

이 사업의 핵심인 혁신센터 조성 공사는 오는 3월 착공 예정이다. 혁신센터는 푸드플랫폼과 공공지원센터, 행복주택, 공공임대상가, 공영주차장 등 주거·상업·공공 기능을 가진 지하 3층, 지상 20층 규모의 복합 건물이다.

이밖에 2021년 3차 도시재생 뉴딜사업 공모에 '제물포 Station-J'가 선정돼 2026년까지 총사업비 704억원을 투입, 제물포역 북광장에 지하 3층·지상 10층 규모의 '영스퀘어' 건물과 공영주차장(223면), 공유주방, 옥상정원 등을 조성할 계획이다.

사업이 완료되면 인천대학교가 신도시인 송도로 떠난 후 생기를 잃은 미추홀구 제물포역 일대에 청년층 등 유동인구가 늘어나 일자리 창출과 공동체 활성화 효과를 내며 예전의 활기를 되찾을 것으로 기대된다.

도시재생뉴딜사업은 동네를 완전히 철거하는 재건축·재개발의 도시 정비사업과 달리 기존 모습을 유지하며 노후 주거지와 쇠퇴한 원도심을 지역 주도로 활성화해 도시 경쟁력을 높이는 사업이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr