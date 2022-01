[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군 통합 온라인쇼핑몰 높을고창몰이 할인 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

높을고창몰은 지역의 우수한 농수축산물을 최대 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있으며, 무료배송도 진행한다.

또 할인기간 중 첫 구매고객 대상은 현금처럼 쓸 수 있는 1만 포인트를 증정한다.

할인행사 외에도 이벤트 기간 중 최고액 구매고객 20명에게는 다양한 선물을 증정한다.

1등은 고창한우선물세트를 포함해 고창풍천장어와 볶음땅콩 등 고창의 농수축산물을 받을 수 있는 행운이 기대되고 있다.

현행열 고창군 농업기술센터 소장은 “임인년 새해를 맞아 고객들이 설 명절을 가족들과 함께 즐겁게 보내기를 바라는 마음으로 이번 이벤트를 기획했다”고 말했다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr