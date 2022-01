한국출판문화산업진흥원이 선정한 오디오북 820종 공개

한국출판문화산업진흥원(원장 김준희)은 2019년에서 2021년까지 오디오북 제작 지원을 받아 만들어진 오디오북을 820종을 한 곳에 모아 온라인 전시한다.

출판진흥원은 고품질의 오디오북 콘텐츠를 확충해 오디오북 수요를 증대하고, 오디오북 시장을 활성화하기 위해 2019년부터 ‘오디오북 제작 지원 사업’ 사업을 운영해왔다. 그 결과 지난 3년간 공모를 통해 총 820종(대하소설 1종 포함)을 선정해 오디오북 제작 실비를 지원했다.

선정된 작품 총 820종의 분야는 문학, 아동·청소년, 역사·철학 등 다양하다. 선정작 전체의 목록 및 서지정보는 출판진흥원에서 운영 중인 오디오북 제작·유통 플랫폼 ‘올댓오디오북’내 ‘선정 작품 목록’ 및 ‘자료실’ 메뉴에서 확인할 수 있다. 이 중 73%는 샘플음원을 들을 수 있고, 구매처 바로가기도 가능하다.

출판진흥원 관계자는 “많은 분께 오디오북을 접하는 기회를 마련해 드리기 위해 잠재 독자 유입이 많은 포털 사이트 광고를 기획하게 됐다”며 “앞으로 오디오북 독자가 늘어날 수 있도록 양질의 오디오북 콘텐츠 확충을 위해 노력하겠다”고 전했다. 한편, 출판진흥원의 오디오북 제작 지원 사업은 2022년에도 작년과 비슷한 규모로 추진될 예정이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr