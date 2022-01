통가 해저화산 분화 쓰나미에 제주 해수면 흔들렸지만… “영향 미미할 것”

[아시아경제 류태민 기자] 남태평양 해저화산 분화로 섬나라 통가에 초대형 쓰나미가 덮친 가운데 제주도 서귀포와 남해안에서도 해수면이 흔들리는 모습이 관측됐다. 다만 이번 화산 분화가 한국에 미치는 영향은 미미할 것으로 보인다.

주요 외신에 따르면 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 16일 정오께 통가 해저화산 분화로 일본과 미국 등 태평양 연안국에 쓰나미가 발생할 위험성이 사라졌다고 밝혔다.

앞서 일본 기상청은 16일 오전 0시15분부터 태평양 연안 지역을 중심으로 잇따라 쓰나미 경보·주의보를 발령했다. 일본 기상청은 남서부 일부 섬에 최대 3m 높이의 쓰나미가 발생할 수 있다고 경고했다. 이후 16일 오후 2시를 기해 일본 기상청은 쓰나미 관련 특보를 해제했다.

일본에서 관측된 쓰나미는 가고시마(鹿兒島)현 고미나토(小湊)가 1.2m로 가장 높았고, 이와테(岩手)현 구지(久慈)항에서 1.1m를 기록하는 등 전국 각지에서 1m 안팎의 해수면 변화가 나타났다.

한국 기상청은 화산 분화 후 13시간20분 가량 지난 16일 오전 2시30분부터 오전 5시 사이 제주 서귀포와 모슬포 해수면 높이가 각각 15㎝와 10㎝가량 변하는 모습이 관측됐다고 밝혔다.

다만 평소에도 해수면 높이가 날씨에 따라 20㎝ 이내에서 오르락내리락한다는 점을 고려하면 통가 해저화산 분화 영향이 미미했다고 볼 수 있다. 남태평양과 한국 사이 일본이 자리한데다가 수심이 200m 이내로 얕은 남해를 지나면서 쓰나미 에너지가 감소하고 전파속도가 느려졌기 때문으로 보인다.

기상청은 이어 화산이 물밑에서 폭발한데 이어 남반구의 화산이기 때문에 기류를 고려하면 분진이 한국으로 날아와 해를 끼칠 가능성은 적다고 설명했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr