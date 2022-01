[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 레드벨벳의 조이가 남다른 각선미를 자랑했다.

최근 조이는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 빨간색 장미 프린트의 회색 니트와 남색 미니스커트를 입고 있다. 빨간 장미 장식의 검은색 힐을 신어 착장에 통일감을 줬다.

이를 본 지인과 팬들은 "여신 두두둥장" "아이고 이쁘당" 등의 반응을 보였다.

한편 조이는 지난해 8월 가수 크러쉬와의 열애를 인정했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr