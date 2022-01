강남 클럽 찾은 20대 여성 귀 잘렸다며 신고…경찰 내사

[아시아경제 이정윤 기자] 주말 낮에 서울 강남구의 한 클럽을 방문한 20대 여성이 귀가 잘린 사실을 파악하고 신고해 경찰이 입건 전 조사(내사)를 벌이고 있다.

11일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 강남구 논현동에 위치한 클럽을 방문한 여성이 귀가 잘렸다는 신고를 전날 접수해 조사를 벌이고 있다.

지난 9일 낮 해당 클럽을 찾은 여성은 술에 취한 상태로 클럽 관계자에게 발견됐다. 당시 관계자는 여성이 피를 흘리는 것을 보고 119에 신고를 했으나 여성이 치료를 거부해 응급처치만 받고 귀가했다. 다음날 여성은 상처가 크다는 것을 인지하고 응급실에 찾아가 치료를 받았으며 동시에 경찰에도 신고했다. 여성은 "술에 깨보니 귀가 잘려 있었으며 어떤 경위로 잘린 것인지는 기억나지 않는다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "클럽 내 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 정확한 발생 경위를 조사 중"이라며 "여성을 진찰한 의사도 직접 면담할 예정"이라고 했다.

