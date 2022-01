광주·전남중기청, 중소기업 지원사업 설명회 개최

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주·전남지방중소벤처기업청은 미·중 기술패권, 공급망 불안 및 원자재 가격상승 등으로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 적극 지원하기 위해 '지원사업 설명회'를 개최한다고 밝혔다.

설명회는 오미크론 등 최근 코로나19 상황을 감안해 지원사업별 동영상 등을 유튜브 등을 통해 안내할 예정이다.

또한, 중소기업지원사업 설명을 별도로 요청한 협·단체에 대해선 코로나19 방역조치하에서 찾아가는 설명회를 진행할 예정이다.

설명회는 정책수요자가 필요로 하는 동영상을 선택적으로 시청할 수 있도록 창업, 수출, R&D, 정책자금, 소상공인 등 7개 분야로 나눠 제공할 계획이다.

이와 더불어 수출중소기업을 대상으로 오는 19~20일에는 코트라, 중진공, 지자체 등과 협업하여 유튜브와 줌을 통해 ‘수출 온라인설명회’를 연다.

찾아가는 설명회는 오는 11일 중기융합 광주·전남연합회를 시작으로 이노비즈협회(17일), 소상공인연합회(21일), 광주·전남벤처기업협회(2월초) 등 주요 중소기업 협·단체의 수요에 부합하는 맞춤형 설명회를 제공한다.

장대교 광주전남중기청장은 찾아가는 설명회에 직접 참여해 지역 소상공인 및 중소·벤처기업의 노고를 격려하고, 현장에서 느끼는 정책적 애로및 건의사항을 청취할 예정이다.

