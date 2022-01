다 거기서 거기라고? 5대 편의점 매력 포인트 정리

편의점 신상품 출시는 나를 기쁘게 해♥

갑자기 목이 마를 때, 배가 고픈데 마땅히 먹을만한 것이 없을 때, 급하게 약이 필요할 때 우리는 집 근처 편의점으로 발걸음을 향한다. 과거에는 정말 급하게 어떤 제품이 필요할 때만 들르는 곳이라고 생각했던 편의점이, 이제는 만물상점이 돼버렸다. 정말 없는 것 빼고 다 있는 곳 그 자체란 말씀. 그런데, 이런 편의점도 프랜차이즈별로 서로 다른 특색이 있었으니…! 편의점마다 특화된 상품들, 어떤 것이 있을까?

씨유 (CU)

카페에 가기는 부담스럽지만, 맛도 비주얼도 모두 잡은 디저트가 먹고 싶어질 때는 씨유에 들러보자. 씨유는 디저트 맛집이다. 대표적으로 마카롱이나 각종 조각 케이크가 있는데, 상당히 다채로운 선택지가 있는 편. 겨울을 맞이한 만큼, 최근에는 딸기 디저트류를 많이 찾아볼 수 있게 됐다. 이 외에도, 요깃거리가 가능한 떡꼬치나 오믈렛 같은 종류가 다양하다.

*과거, CU에서 판매했던 ‘ㅇㄱㄹㅇ ㅂㅂㅂㄱ(이거레알 반박불가) 티라미수’의 재출시를 기다립니다.

이마트 24 (emart24)

이마트 24는 주류, 그중에서도 와인에 특화된 편의점이다. ‘편의점에 이게 있다고?’를 외치게 되는 그런 마법…! 물론 지점별로 차이는 있지만, 큼지막한 벽장 매대에는 마음이 든든해질 정도로 많은 종류의 와인이 가득 차 있다. (내 것은 아니지만 괜히 행복해지잖아요) 자료에 따르면 이마트 24의 올해 상반기 와인 판매량은 143만 병, 1분에 5.5병 꼴의 판매량을 기록했다.

*와인 정보가 적힌 카탈로그가 잘 준비돼있으니, 와인이 필요할 땐 이마트 24로 향해보자.

지에스 25 (GS25)

자체 브랜드(PB상품)인 YOU US 제품에 이어, 최근 ‘갓생기획’ 콘텐츠를 통한 제품을 선보이는 gs25는 간편식 강자 편의점이다. 미쉐린 가이드 맛집으로 유명한 ‘금돼지식당’ 그리고 트로트 가수 ‘이찬원’과의 콜라보를 통한 다양한 도시락을 선보이고 있다. 또, 기존 삼각김밥보다 커진 크기로 우리들의 굶주린 배를 채워주는 ‘더 큰 삼각김밥’도 만나볼 수 있다.

미니스톱 (MINISTOP)

알 사람은 모두 알 것! 미니스톱은 숨겨진 아이스크림 맛집 편의점이다. 소프트아이스크림만을 전문적으로 팔아도 될 정도로 맛있는데, 이를 에디터만 알고 있을 수 없지…! 1~2천 원의 가격대로 먹을 수 있는 아이스크림은 우유 맛을 기본으로, 초코나 베리 등 다양한 맛의 아이스크림을 선보인다. 또, 각종 튀김을 만나볼 수 있다는 것도 미니스톱의 최대 매력이다. 닭다리 튀김, 핫바, 어묵 바 등 휴게소 뺨치는 녀석들을 보면 자연스레 지갑을 열게 될지도 모른다.

세븐일레븐 (7-ELEVEN)

세븐일레븐은 자체 개발한 커피 드립 머신을 이용하는 ‘세븐 카페’ 를 운영한다. 저렴한 가격, 우수한 품질 등을 내세우며 다른 카페들과 차별점을 두고 있다. 브라질과 콜롬비아, 우간다, 에티오피아 등의 원두를 밸런스 있게 블렌딩하여 제공하며 아메리카노는 물론이고 라떼, 모카, 카라멜라떼 등 취향에 따라 커피를 골라 마셔 볼 수 있으니 참고하자.

