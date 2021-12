사이버안보 중요성…미국, 일본 '랜섬웨어' 공동대응

日 요미우리 신문 보도

1월 미·일 안전보장협의위원회서 논의될 듯

[아시아경제 차민영 기자] 미국·일본 양국 정부가 랜섬웨어를 이용한 사이버 공격을 막기 위해 협력하는 방향으로 협의 중이라고 일본 최대 일간지인 요미우리 신문이 26일 보도했다.

랜섬웨어는 시스템의 작동을 막거나 데이터에 암호를 걸어 사용할 수 없게 인질처럼 삼은 후 돈 등을 요구하는 악성 프로그램으로 사이버위협의 일종이다.

미국과 일본은 랜섬웨어로 인한 피해 사례를 신속하게 공유하고 안보상 위협에 해당하는 사안은 공동으로 분석하는 방안을 논의하고 있다. 해커 집단의 신원 확인이나 대응책 마련에 협력하고 랜섬웨어 공격에 대한 기업 등의 방어 능력을 높일 수 있는 방안도 함께 강구한다.

양국의 협력은 일본이 사이버 공격에 취약하기 때문에 추진되는 것으로 보인다. 이와 관련해 미국 정부는 랜섬웨어 등 사이버 공격에 대한 일본의 방어력이 낮은 것을 우려해 왔다고 요미우리는 전했다. 특히 중국이나 러시아의 사이버 공격 가능성을 의식한 것으로 풀이됐다.

구체적인 협력 방안은 내달 7일 미국과 일본의 외교·국방 장관이 참석한 가운데 미국 워싱턴에서 열릴 미·일 안전보장협의위원회(2+2회의)에서 논의될 전망이다.

조 바이든 미국 대통령은 아프가니스탄 미군 철수 결정 발표 이후 지난 8월 31일(현지시간)에서 가진 백악관 대국민 연설에서 "세계는 변하고 있다. 우리는 중국과 심각한 경쟁을 하고 있고, 여러 전선에서 러시아의 도전을 다루고 있다"며 사이버공격과 핵 확산을 주요 과제로 꼽았다. 그는 "21세기 경쟁에서 이런 새로운 도전에 대응해 미국의 경쟁력을 강화해야 한다"고 덧붙였다.

