프랑스 "베이징 동계올림픽 외교적 보이콧 동참 않을 것"

"위구르 등 소수자 차별·박해 규탄…스포츠는 정치적 간섭으로부터 보호받아야"

[아시아경제 유제훈 기자] 프랑스 정부가 미국 등 4개국의 2022년 베이징 동계올림픽 보이콧에 참여하지 않겠단 의사를 밝혔다고 9일(현지시각) 프랑스 BFM방송이 보도했다.

보도에 따르면 장 미셸 블랑케 프랑스 교육부 장관은 이날 BFM 방송에 출연해 "위구르인 등 소수자에 대한 차별과 박해를 규탄하지만, 외교적 보이콧은 별개의 얘기"라며 이같이 밝혔다.

블랑케 장관은 또 장관은 "프랑스는 보이콧을 하지 않을 것"이라며 "스포츠는 그 자체로 의미가 있는 세계인 만큼 정치적 간섭으로부터 보호해야 한다"고 전했다.

앞서 미국 정부는 지난 6일 위구르인 탄압 등 중국의 인권문제를 이유로 내년 개최 예정인 베이징 동계올림픽 보이콧을 선언했다. 올림픽에 선수단을 보내지만, 정부 차원의 사절단은 파견하지 않는 방식이다. 이같은 움직임에 현재까지 영국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드가 동참한 상태다.

