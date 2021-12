"대만 해킹조직, 中정부기관·연구소 대상 사이버 공격"

[아시아경제 조유진 기자] 중국이 대만을 겨냥한 군사적 압박을 연일 강화하는 가운데 대만 해킹조직이 중국 정부기관과 연구소를 겨냥한 사이버 공격을 확대하고 있다.

9일 중국 관영매체인 글로벌타임스는 대만의 해킹조직이 중국 베이징과 푸젠성의 정부기관과 연구소를 겨냥해 사이버 공격을 벌여 왔다고 보도했다.

글로벌타임스가 중국 보안업체 스렛북에서 입수한 보고서에 따르면 대만 해킹조직인 그린스팟은 2007년부터 중국 정부 기관과 항공우주, 군사, 과학 분야 연구소를 대상으로 기밀 자료를 빼내기 위한 해킹을 해왔다.

이들은 주로 이메일을 이용해 특정 단체나 개인의 정보를 노리는 스피어피싱 수법을 사용해왔다.

스렛북 사이버 보안 연구대응센터 관계자는 "그린스팟의 표적 공격의 범위가 광범위하다"면서 "표적 중 50%가 대학이었고, 연구기관과 정부 기관이 각각 15%를 차지했다"고 말했다.

대학이 주요 표적이 된 이유에 대해 올해 있었던 그린스팟의 공격의 대부분이 양안 관계를 연구하는 연구원들을 대상으로 했다면서 공격 지역은 베이징과 푸젠성으로 전체 공격의 53%와 9%를 각각 차지했다고 설명했다.

글로벌타임스는 베이징이 정치·경제의 중심지이고, 푸젠성은 대만과 인접해 있는 지역이기 때문에 전략적 의미가 있다고 분석했다.

