[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 대학 일자리센터는 기업의 비대면 채용 확산에 대비해 ‘포트폴리오 및 자기소개서 경진대회’를 개최한다.

대학 일자리센터는 포트폴리오 작성 시스템 DEU 스토리와 DEU 자소서 컨설팅 시스템으로 포트폴리오와 자기소개서를 신청받는다.

대회는 졸업생과 2022년 2월 졸업예정자를 대상으로 오는 13일부터 24일까지 신청받는다.

신청 학생은 동의대학교 학생 경력개발시스템(DAP)에 연동된 시스템에서 해당 내용을 입력하면 접수가 된다.

첨삭 지도가 필요한 학생은 대학 일자리센터를 방문하면 컨설팅을 받을 수 있다.

동의대 대학 일자리센터 이광의 센터장은 “학생의 비대면 취업역량을 강화하는 프로그램을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.

