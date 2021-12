오세희 소상공인연합회장(가운데)과 관계자들이 9일 서울 영등포구 소상공인연합회에서 열린 기자회견에서 방역패스 적용 반대 입장을 발표하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.