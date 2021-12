인천 영종도 해안순환도로 마지막 구간 착공…2024년 말 개통

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천국제공항이 있는 영종도 해안을 일주하는 순환도로의 마지막 미개통 구간 공사가 시작됐다.

인천시는 9일 중구 중산동에서 박남춘 시장과 신은호 시의회의장 등이 참석한 가운데 영종해안순환도로 미개통 구간 착공 기념행사를 열었다.

총사업비 450억원이 투입되는 이 도로는 중구 중산동∼운북동 2.99㎞ 구간에 폭 15m, 왕복 2차로 규모로 건설된다.

이번 사업 구간은 중구 영종도의 해안을 따라 순환하는 도로 중 유일한 미 개통 구간이다. 2024년 말 도로가 개통되면 영종해안순환도로 전체 53.7km 구간이 연결돼 영종지구 전체의 대순환 교통체계가 완성될 전망이다.

특히 영종대교나 인천대교를 이용해 영종해안순환도로에 진입하면 인천국제공항, 복합레저시설인 한상드림아일랜드와 미단시티 등을 경유할 수 있어 관광레저 기능 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

박남춘 시장은 "영종주민들의 오랜 숙원사업인 영종하늘도시와 미단시티를 잇는 영종해안순환도로가 첫 발을 내딛게 됐다"며 "이번 사업을 통해 영종지구 전체의 대순환 교통체계를 완성하고 현재 추진중인 제3연륙교, 영종~신도간 평화도로 개통과 연계해 영종도·무의도·신도에 대한 투자유치와 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr