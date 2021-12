진도군, 농업기술센터 홈페이지 전면 개편

농업기술 정보, 교육, 귀농·귀촌 등 알기 쉽게 분류

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 진도군이 농업 관련 정보의 행정서비스 접근성 향상과 소통을 위해 진도군농업기술센터 홈페이지를 전면 개편했다.

9일 군에 따르면 새롭게 개편된 홈페이지는 농업기술센터에서 추진하고 있는 각종 보조(융자)사업, 시범사업, 교육, 귀농·귀촌 지원 내용 등이 알기 쉽게 분류돼 있다.

특히 코로나19로 인한 비대면 온라인 강의 비중이 높아지고 농업인 문의가 많은 상황에서 실시간 교육 신청과 접수 상황 등의 정보 서비스도 통합 제공한다.

메인 화면은 정보 전달의 접근성을 고려해 확대 편성했으며, 기관소개와 농업기술정보, 주요 업무, 과학영농, 교육자원, 알림 마당 등 6개의 상위 메뉴를 배치했다.

또 귀농·귀촌을 생각하는 도시민에게 실질적 도움이 될 수 있도록 농촌 생활을 친숙하게 알려 주는 농업인의 일상을 동영상으로 소개하는 코너도 신설했다.

진도군 농업기술센터 관계자는 “군에서 추진 중인 농업 사업에 대해 농가와 빠짐없이 공유하기 위해 홈페이지 정비를 추진했다”며 “정확하고 신속한 정보 전달을 통해 진도군 농업인의 소통 플랫폼이 될 수 있도록 노력해 나갈 계획이다”고 말했다.

