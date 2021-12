광주 서구, 아마란스 어린이집 원생들로부터 성금 받아

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구가 상무1동에 있는 아마란스 어린이집 원생들로부터 성금을 전달받았다.

9일 서구 상무1동 행정복지센터에 따르면 전날 이 어린이집 원생들이 직접 참여한 바자회에서 모인 수익금 22만2500원 전액을 코로나19의 장기화로 어려움을 겪고 있는 소외계층을 돕는 데 써 달라며 내놓은 것이다.

이번 성금은 어린이집에서 바자회를 개최하고, 원생들은 자신의 집에서 사용하지 않은 책과 문구류, 의류, 장난감 등을 가지고 나와 판매해 마련했다.

최혜연 아마란스 어린이집 원장은 “아이들이 바자회를 통해 나눔의 소중함을 배우고, 이웃 사랑을 실천하는 계기가 된 것 같아 기쁘다”며 “아이들의 작은 정성이 어려움을 겪고 있는 이웃에게 조금이나마 보탬이 되길 바란다”고 말했다.

이날 기부받은 성금은 광주사회복지공동모금회를 통해 관내 홀몸어르신, 한부모가정 등 저소득 취약계층을 위한 복지지원사업에 쓰일 예정이다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr