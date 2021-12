광진구, 어린이보호구역 무신호 횡단보호 253면에 ‘보행자 유도등’ 설치

야간·악천후 교통안전 취약지역 보행 안전성 증진 기대

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 어린이보호구역 내 무신호 횡단보도 안전을 위해 전 구간에 ‘보행자 유도등’을 확대 설치했다.

보행자 유도등은 횡단보도 양 옆을 따라 바닥에 설치되는 LED 도로표지병으로 야간에 바닥에서 빛을 들어와 운전자가 멀리서도 횡단보도와 보행자를 인지하고 차량을 감속할 수 있도록 유도한다.

또, 일정 조도(100lux) 이하일 경우에도 빛이 들어와 미세먼지, 안개 등 악천후에도 안전 사고를 예방할 수 있다.

구는 지난해 어린이보호구역 내 횡단보도 39면과 보호구역 외 학생들 보행이 많은 곳 4개 지점에 ‘보행자 유도등’을 설치해 어린이 보행 환경을 개선하고 구민들의 긍정적인 반응을 이끌어냈다.

이에 구는 올해 ‘서울시 통학로 보행환경 개선 자치구 사업’ 공모를 통해 추가 예산을 확보, 기 설치 구간 외에 신호기가 부족하고 어린이 안전사고에 취약한 스쿨존 내 무신호 횡단보도 전 지역에 유도등을 확대 설치했다.

올해 설치된 곳은 양진초, 장안초, 경복초, 자양초, 동자초 등 관내 어린이보호구역 내 253면이다.

김선갑 광진구청장은 “이번 보행자 유도등 설치를 통해 어린이와 주민의 안전한 보행은 물론, 운전자의 운행 환경 개선에도 도움이 될 것으로 기대한다”며 “다양한 선진 교통안전시설 도입을 통해 안전사각지대를 해소해 나가겠다”고 말했다.

