창업하기 좋은 도시 만들기 … 경북 영주시, 청년스타트업＆메이커 페스티벌 개최

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 영주시가 8일 청년스마트 창업공장에서 2021 청년스타트업&메이커 페스티벌을 개최했다.

2019년에 구축된 청년스마트 창업공장은 지역의 우수한 창업 아이템을 가진 예비창업자와 스타트업 기업을 발굴하고 안정적인 창업기반 조성과 맞춤형 지원으로 경쟁력 있는 청년 창업기업을 육성하기 위해 만들어졌다.

창업공장에는 메이커스페이스가 조성돼 3D 프린터 등 디지털 기술 기반 제조 기기들을 대중에게 개방하고 자유로운 창작 활동을 하게 해 창의력을 발굴할 기회를 제공한다.

예비창업자를 포함한 일반인을 대상으로 시제품 제작을 지원하고 장비 기술교육 등 교육프로그램도 한다.

이번 페스티벌은 작년 한 해 동안 창업공장에서 시행한 청년스타트업 지원사업과 메이커스페이스 운영사업의 성과를 확인하고 청년창업 활성화 방안을 찾기 위해 열렸다.

청년스타트업 지원사업은 2019년부터 올해까지 총 34명의 창업자를 배출했고 지난해 6월부터 1739명이 메이커스페이스를 활용해 1326건의 시제품이 탄생했다.

창업과 관련된 각종 공예 체험과 프로그램 교육도 112회 운영됐다.

영주시장애인부모회와 협약을 체결해 장애인 맞춤형 메이커 체험 프로그램을 발굴하고 영주제일복지재단과 재활용 목공팀 협약을 맺어 업사이클링 제품을 전시해 판매 수익을 기부하기도 했다.

시는 이번 행사를 기반으로 창업공장을 운영하는 경북전문대학교 산학협력단과 협력방안을 의논해 다양한 창업 프로그램을 마련하고 스타트업 기업을 지원할 방침이다.

장욱현 영주시장은 “올 한해 자신만의 아이템으로 창업을 위해 노력한 청년들이 그간의 성과를 보고하는 날”이라며 “청년 창업자들의 사업 유지 고민에 공감하고 실질적인 도움을 줄 수 있도록 다방면으로 힘쓸 것”이라고 말했다.

