"신산업 대도약 위해선 '데이터·탄소중립·신기술·네트워크' 정책 펴야"

제2차 산업기술 미래포럼

산학연 전문가, 4N 전략 제시

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 신산업 대도약을 위해선 정부가 데이터 경제(New gDp)와 탄소중립(Net Zero), 신기술혁신(Next Technology), 네트워크 경쟁력(Neo Network) 등 '4N' 전략을 펼쳐야한다는 제언이 나왔다.

9일 산업통상자원부와 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회가 한국산업기술진흥원(KIAT)을 주관으로 연 '제2차 산업기술 미래포럼'에서 산학연 전문가들은 이 같은 정책 아젠다를 제시했다.

이번 포럼은 디지털 전환과 기후변화 등 대내외적 환경 변화에 대응하고자 올해 4월부터 20여회 진행된 110여명의 산학연 전문가 토론을 거쳐 도출된 정책 아젠다(22개)를 신산업 대도약을 위한 4N 전략으로 정리해 제시하고 이에 대해 정부와 국회, 산업 전문가들이 함께 고민하고 토론하기 위해 마련됐다.

우선 김선재 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 연구위원은 산업 디지털 전환 시대의 주도권 확보를 위해서는 데이터 거래 플랫폼과 인공지능(AI) 분석 시스템 및 클라우드 도입, 데이터 협력 네트워크 구축 지원 등 산업 데이터 활용 지원 체계 구축이 중요하다고 강조했다.

이항구 호서대 교수는 능동적인 탄소중립 이행을 위해 국내 기업의 친환경 자동차 산업으로 재편 지원과 산업단지 스마트그리드 에너지 네트워크 구축 등의 지원이 필요하다고 언급했다.

이어 이광호 과학기술정책연구원(STEPI) 선임연구위원은 투자 불확실성을 해소하는 규제 전환 등 신기술 친화적인 기업 투자 환경 조성의 필요성을, 곽동철 한남대 교수는 초광역 산업 경제권을 구축하고, 공급망의 디지털화 및 다변화 지원을 통해 글로벌 선도기업을 육성하는 등 글로벌 공급망 재편에 따른 위기를 대응하기 위한 전략을 제시했다.

문승욱 산업부 장관은 환영사를 통해 "오늘 포럼은 정부와 국회, 그리고 산학연이 머리를 맞대고 우리 산업의 미래 경쟁력 확보와 안정적인 공급망 구축 방안을 함께 모색한다는 점에서 매우 뜻깊다"며 정부는 산업 대전환 시대를 맞이해 우리나라 모든 혁신주체들이 산업기술 혁신을 이룰 수 있는 생태계를 조성하도록 다각적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr