경상국립대학교 ‘남성문화재단 재산 수증증서 전달식’ 개최

재단 해산 뒤 대학 발전기금으로 재산 기탁

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교는 9일 오후 5시 가좌캠퍼스 GNU 컨벤션센터 3층 다목적홀에서 ‘남성문화재단 재산 수증증서 전달식’을 개최한다.

이 행사는 진주지역 대표적인 비영리 공익재단법인 남성문화재단이 해산하고 그 재산을 경상국립대학교 발전기금으로 맡김에 따라, 김장하 이사장의 숭고한 뜻을 예우하고 대학 구성원의 감사한 마음을 표하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 권순기 경상국립대학교 총장과 남성문화재단 김장하 이사장, 정병훈 이사, 김중섭 이사, 문은진 사무차장 등 10여 명이 참석한다.

행사는 김장하 이사장 약력 소개와 출연증서 전달, 수증증서 및 감사패 전달 등에 이어 명예의 전당 제막식 순으로 1시간 동안 진행될 예정이다.

남성문화재단은 2000년 설립돼 지역사회 교육과 문화 발전에 이바지해 왔으며, 지역문화 도서 발간 사업, 장학사업, 진주 가을 문예 지원사업 등 진주를 비롯한 경남지역의 문화 진흥에 힘써 왔다.

남성문화재단은 2021년 9월 6일 이사회에서 해산을 결의하고, 재단의 기본재산 현금 6억5000만원과 서경방송 발행 주식 2만 주 총평가액 28억여원을 경상국립대 발전기금재단에 지정해 맡겼다.

진주를 비롯한 경남지역 학술연구, 지역사회와 공동으로 문화진흥사업을 추진하기 위해 기금이 쓰여질 전망이다.

남성문화재단은 1995년부터 옛 진주 신문이 운영하던 ‘진주 가을 문예’의 운영 기금을 지원해 왔다. 진주 가을 문예 운영위원회는 12월 4일 열린 제27회 시상식에서 진주 가을 문예를 종료한다고 밝혔다.

경상국립대학교는 김장하 이사장의 유지가 이어지도록 명칭을 보존하고, 증여한 재산의 운영과 목적사업 추진을 위해 재단의 기존 이사진이 참여하는 ‘남성문화 사업위원회’를 구성, 공동 운영하기로 했다.

또한 남성문화재단의 주요 사업인 ‘진주 문화를 찾아서’ 발간사업 등 진주 학과 관련한 학술·연구 사업을 지속해서 추진하기로 했다.

경상국립대 발전기금재단 권순기 이사장은 “남성문화재단의 설립 목적이 지속해서 이어지도록 그 취지를 이어받아 소중히 사용할 것을 약속드리며 남성문화재단이 추진해 오던 사업·행사들을 이어가도록 노력하겠다”라고 말했다.

김장하 이사장은 1944년 1월 사천시 정동면에서 태어났으며 1962년 한약종상(한약업사) 자격을 획득했다. 1997년 경상국립대 경영행정대학원 최고 관리자과정을 수료했고 2008년 10월에는 경상국립대에서 명예 문학박사 학위를 받았다. 학교법인 남성학숙이 1984년 설립한 명신고등학교를 1991년 공립으로 전환했다.

1990년 진주시민주로 창간한 ‘진주신문’ 창간 주주 겸 이사로 활동했고 1992년에는 형평운동 기념사업회 결성을 주도해 2004년까지 회장을 역임했다.

경남한약협회 회장(1998-2011), 경상국립대학교 남명학 연구 후원회장(1992-1996), 경상국립대학교 발전후원회장(1996-2001), 경상국립대학교 남명학관 건립추진위원장(1997-2003), 진주문화사랑모임 부회장, 지리산생명연대 공동대표(상임의장), 진주오광대 보존회 후원회장, 지리산 살리기 국민 행동 영남 대표, 진주환경운동연합 고문, 진주 문화연구소 이사 등을 맡아 지역사회와 경상국립대학교 발전에 크게 이바지했다. 1992년 4월 국민훈장 모란장을 수훈했다.

