[포토]국제라이온스협회 354-A, 용산복지재단에 후원물품 전달

[서울시 자치구 포토 뉴스]추운 겨울 어려움 겪고 있는 취약계층 지원 위해 차량, 겨울 용품 등 4500만원 상당 물품 후원

[아시아경제 박종일 기자] 국제라이온스협회 354-A지구이 7일 용산구청에서 용산복지재단에 4500만원 상당 후원 물품을 을 전달했다.

추운 겨울을 맞아 어려움을 겪고 있는 지역 내 취약계층을 지원하기 위해서다.

이날 기부금 전달식에는 성장현 용산구청장, 최혁균 용산복지재단 사무국장, 한경열 국제라이온스협회 354-A지구 총재 및 라이온스클럽 회원들이 참석했다.

한경열 총재는 “라이온스협회의 기부 활동이 지역사회에 보탬이 되고, 추운 겨울 어려운 주민에게 따뜻한 희망이 되었으면 좋겠다”고 전했다.

라이온스협회 354-A지구에서 후원한 물품은 차량(2500만원 상당), 겨울이불과 전기요(1000만원 상당), 한돈세트(1000만원 상당)다.

이상용 용산복지재단 이사장은 “지역사회 나눔 활동에 참여해주신 국제라이온스협회 측에 감사드린다”며 “기부 받은 물품은 도움이 필요한 주민에게 소중히 전달하고 지원해주신 차량을 통해 도움이 필요한 위기가정 발굴에도 적극 나서겠다”고 말했다.

