[단독]"엽총 맞아 입 날아가" 사냥꾼 총격에 피 흘린 3살 셰퍼드

보호자 "엽총에 맞은 랄프, 이번주 금요일이 마지막 고비...살아주길 바라는 마음뿐"

사냥꾼 A씨 "생명 위협 느껴 발사한 정당방위"

단독[아시아경제 김서현 기자] "정말 사과 한마디 없습니다!" , "생명에 위협을 느꼈습니다. 정당방위입니다!"

전남 고흥군에서 한 남성이 공장 마당 견사에서 지내던 개를 총으로 쏘는 일이 벌어져, 법적 공방으로 비화하고 있다. 견주 측은 이 개에 대해 평소 사람을 향해 공격을 하지 않는 성향이라고 주장했다. 반면 총을 쏜 남성은 생명의 위협을 느껴 벌인 행동이라고 반박했다.

6일 청와대 국민청원 게시판에는 '3살 된 셰퍼드를 총으로 쏜 사냥꾼을 처벌해주세요'라는 제목의 게시글이 올라왔다. 자신을 보호자의 손자라고 밝힌 청원인은 "며칠 전 할머니 댁에서 있을 수 없는 사건이 생겼다"며 "할머니 댁에서 키우는 '랄프'라는 셰퍼드가 끔찍한 사고를 겪었다"고 밝혔다.

청원인에 따르면 지난 2일 오후 2시께 보호자가 일하는 공장에서 25m가량 떨어진 곳에서 사냥꾼 A씨는 랄프를 향해 사냥꾼이 사용하는 엽총을 발사했다. A씨가 사용한 엽총은 한 번에 작은 총알 40개에서 60개 정도의 산탄을 발사하는 총이다.

청원인은 "랄프는 그 총에 입 쪽을 맞아 입이 반절 정도 사라졌다"며 "랄프가 사고를 당한 장소는 (지금도) 랄프의 피로 가득하다"고 분통을 터뜨렸다.

사고 발생 정황에 관해서는 "A씨는 랄프가 자신에게 위협을 가했다고 말했다"며 "하지만 위협을 가했다면 총이 (개가) 정면을 바라본 상태로 얼굴이나 가슴 쪽에 박혀야 하는데, 랄프는 오른쪽 입을 맞아 입이 거의 살점이 날아가 없는 상태"라고 지적했다.

이어 "랄프는 절대 사람을 위협할 일이 없다. 1년 6개월가량 훈련을 받은 개"라며 "어렸을 때부터 보호자인 할아버지가 아니면 사람을 잘 따라오지 않고, 한번도 사람들에게 해를 가한 적 없는 소심한 아이"라고 말했다.

그러면서 "A씨는 폐쇄회로 (CC)TV가 없는 쪽으로 랄프를 데리고 가 총을 쐈고, 쏘고 난 뒤 죽었나 살았나 확인을 한 뒤 할머니 집으로 찾아와 자신이 총을 쐈다고 실토했다"며 "A씨에게 개가 다쳤으니 병원에 데려가 치료를 하라고 요구했으나 A씨는 합의만을 요구했다"고 비판했다.

랄프의 보호자 B씨는 아시아경제와 통화에서 "공장 인근에 7개의 CCTV가 있는데, 하필 사고 발생 지점을 비추는 기기가 끊어져 있어 사고 발생 현장 영상을 확보하지 못했다"며 "가족들은 밥도 제대로 먹지 못하며 슬픈 나날을 보내고 있지만, A씨는 현장검증 과정에서도 사과 한마디 없었다. 현재 A씨를 고발하고 변호사 선임까지 마친 상태"라고 말했다.

B씨는 이어 "랄프의 상태가 위독하다. 병원에서는 다가오는 금요일이 고비라고 했다"며 "화상으로 인해 살이 붙지 않고 썩어들어가, 뼈를 절단해야 한다고도 했다"고 토로했다. 그러면서 "(랄프를) 손자보다도 아끼는 마음으로 길러왔다. 병원에서는 안락사를 권했지만 가족들은 랄프가 살아서 곁에 있어주기를 바라는 마음뿐"이라고 강조했다.

사고 직후 랄프는 광주 지역 동물병원으로 옮겨졌지만, 그곳에서는 치료가 불가능해 전북대 수의과대학 동물병원에서 수술을 진행했다.

이 같은 B 씨 주장에 A씨는 정당방위라고 반박했다. A 씨는 "오리를 사냥하기 위해 저수지쪽으로 향하던 중 여러차례 개 울음소리를 들었다"며 "결국 사냥을 포기하고 돌아가려는 찰나 소리가 굉장히 가까이서 들렸고, 뒤돌아보니 개가 눈앞에 와있었다. 생명의 위협을 느껴 개를 떨쳐낼 목적으로 발사한 정당방위"라고 해명했다.

또한 "보호자 측 진술과 달리 사고가 발생한 지점은 창고에서 50m거리였으며, 개를 정확히 조준하지도 않았다"고 주장했다. 이어 "(보호자에게) 지속적으로 사과의 뜻을 밝혔다"며 "개를 총으로 쏜 뒤에 개고기로 팔아먹으려 했다는 추측은 사실무근"이라고 강조했다.

한편 경찰은 7일 현장을 찾아 고발인 조사를 마쳤으며, 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr