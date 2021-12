충남, 22개 기업에 ‘8000억원’ 투자금 유치

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 22개 기업에 8000억원 규모의 투자금을 유치했다.

도는 8일 도청에서 양승조 충남도지사와 박상돈 천안시장 등 8개 시·군 단체장, 기업 대표 22명 등이 모여 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

협약은 22개 기업이 8개 시·군 산업단지 등 54만5941㎡ 부지에 생산시설을 이전 또는 신·증설하는 것을 골자로 체결됐다.

이들 기업 중 12개사는 기존의 생산시설을 신·증설하고, 10개사는 경기도 평택과 화성 등지에서 둥지를 옮겨올 계획이다.

생산시설 이전 또는 확충에 이들 기업이 투자하는 규모는 8037억원에 이른다.

도는 22개 기업의 생산활동이 본격화 되면 지역에선 6347억원의 생산효과와 2144억원의 부가가치 효과가 발생할 것으로 내다본다. 여기에 신규 고용인원은 1400여명으로 예상된다.

양승조 충남도지사는 “코로나19 장기화로 지역경제가 침체된 상황임을 고려할 때 이번 대규모 투자유치는 지역사회에 큰 낭보”라며 “도는 앞으로도 기업이 활동하기 적합한 정책을 지속적으로 발굴·추진해 보다 많은 기업이 충남에서 정착해 성장할 수 있는 기반을 마련할 것”이라고 말했다.

