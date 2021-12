▶ 최창웅씨 별세, 최현수씨(광남일보 지역사회부 부국장) 부친상 = 7일 오후, 담양제일장례식장 202호, 발인 10일 오전 10시30분, 장지 담양 금성면 선영. (061)382-1111

