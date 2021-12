민주당 광주시당, 노재승씨 선대위 선임한 국민의힘 강력 비판

"5·18 혐오 영상 공유한 노씨 선대위원장 선임에 윤석열 후보 침묵 하지 말라"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당이 국민의힘의 노재승 선거대책위원장 선임에 대해 강력히 비판하고 나섰다.

5·18 혐오를 조장하는 영상을 공유한 노 위원장 선임에 대해 윤석열 후보가 침묵하면서 사실상 동조하고 있다는 것이다.

민주당 광주시당은 보수세 규합을 위해 5·18망언을 대신해 줄 인사를 윤 후보가 선대위원장으로 임명한 것으로밖에 보여지지 않는다는 논평을 냈다.

시당은 “노재승씨는 지난 5월 18일 5·18에 대한 혐오를 조장하는 SNS 게시글을 공유하고 이에 ‘대한민국 성역화 1대장, 도대체 뭘 감추고 싶길래 그런걸까’라고 비아냥댔다”며 “노씨가 공유한 영상은 광주 시민들의 저항을 폭동으로 볼 수도 있다고 규정했다”고 말했다.

더불어 “5·18시위대도 군사정권 못지않게 잘못이 있다고 싸잡아 비난했고 논란이 일었음에도 노씨는 유공자 명단을 광장에 걸어두라는 둥, 마음껏 토론하게 내버려 두라는 둥 모호한 말로 비아냥을 이어갔다”면서 “노씨는 지만원씨와 극우 유튜버의 폭언과 왜곡, 만행으로 냉가슴을 앓은 5·18의 지난 역사에는 관심도 없을 것”이라고 주장했다.

그러면서 “지겹도록 봐 왔던 5·18 폄훼와 왜곡 행위를 무려 공당의 선거대책위원장을 통해서 재확인하다니 충격이다”며 “‘전두환이 정치는 잘했다’는 자신의 망언에 대해 지금까지 어떤 구체적인 입장도 내놓지 않은 윤 후보가 5·18 문제를 어떻게 바라보고 있는지는 이로써 명약관화해졌다”고 강조했다.

마지막으로 “윤 후보는 5·18과 사회적 약자에 대한 멸시와 혐오를 일삼는 인사를 선대위에 영입한 그 뜻을 묻는 물음에 답변을 회피하지 말고 입장을 밝혀야 한다”고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr