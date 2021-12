서울시, 장애·다문화·외국인 아동 3만 7000명에 '맞춤형 교재교구' 지원

527개소에 교재교구비 약 5억원 지원

장애아동 인지·언어발달, 다문화·외국인아동 문화교육 지원하는 맞춤형 교재 교구

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 장애·다문화·외국인 아동 3만 7000명이 각자 특성에 맞는 보육환경을 갖출 수 있도록 어린이집에 맞춤형 교재교구 구입비를 지원한다고 8일 밝혔다.

서울시는 4억 9200만원을 투입해 자치구를 통해 어린이집 527개소에 배부할 계획이다. 장애아동이나 다문화·외국인 아동이 다니는 어린이집은 일반적인 교재교구와 달리 아동의 발달상황과 어린이집 특성에 맞는 전문 교재교구 구비가 필수적이지만 상당수가 고가 제품이다.

장애아동의 경우 인지·언어·감각발달에 필요한 촉각판, 청각 인지도구 등 특수 교재교구가 필요하다. 다문화·외국인아동의 경우 다문화 동화책·의상, 아동용 세계지도 등 한국과 세계문화를 균형 있게 습득할 수 있는 문화교육 교재교구가 필요하다.

맞춤형 교재교구 지원대상은 서울시내 장애아 전문·통합 어린이집 412개소를 포함해 다문화 통합 어린이집 89개소, 외국인아동 재원 어린이집 37개소 등 총 527개 어린이집이다.

이번 교재교구 구입비 지원은 믿고 맡길 수 있는 보육환경을 조성한다는 오세훈 시장의 보육정책 기조에 따른 것으로, 맞춤형 보육서비스의 일환이다. 서울시는 앞으로도 다양한 어린이집 환경에 맞는 최적화된 보육활동을 위해 세밀한 지원을 해나간다는 계획이다.

서울시는 코로나19로 어린이집의 실내 보육시간이 길어지고 있는 가운데 맞춤형 교재교구 구입을 통해 장애아동과 다문화·외국인 아동에게 보다 내실 있는 보육을 지원하는 효과가 있을 것으로 기대했다.

김선순 서울시 여성가족정책실장은 “장애아동의 인지 및 언어발달과 다문화·외국인 아동의 다양한 문화 교육을 지원하고자 맞춤형 교재교구비를 지원하게 됐다”며 “앞으로도 개별 어린이집의 환경에 맞는 보육활동을 최우선으로 지원하기 위해 현장의 애로사항을 세심히 살피고 보육현장의 목소리를 반영해 나가겠다”고 말했다.

