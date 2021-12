광양소방서, 안전! 하이파이브 챌린지 참여 하세요

핸드폰 LED 어플 활용해 개인 SNS 등에 게재

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양소방서(서장 최현경)는 화재 위험이 증가하는 겨울철을 맞아 화재예방 분위기를 조성하기 위해 QR코드를 통해 손쉽게 참여가능한 ‘화재안전 서약운동’의 일환으로 안전! 하이파이브 챌린지 참여 운동을 전개한다고 7일 밝혔다.

이번 챌린지는 도민에게 쉽게 전달하고 참여할 수 있는 홍보안을 선정하여 추진되었으며, 핸드폰 LED 어플을 활용하여 개인 SNS 등에 게재하는 방식으로 소방공무원, 전통시장 등 소방관계자 챌린지 참여를 통해 화재 안전서약 운동의 홍보효과를 높이는 목적으로 진행된다고 전했다.

화재안전 서약운동은 시민들이 쉽게 기억하고 실천할 수 있는 ▲ 음식물 조리 중 자리 비우지 않기 ▲ 전기 난방용품 사용 후 플러그 뽑기 ▲ 누전 차단 전기콘센트 사용하기 ▲ 보일러 옆 소화기 비치하고 자주 청소하기 ▲ 주택이나 산림 주변에서 쓰레기 태우지 않기 등 으로 구성했다.

최현경 소방서장은 “생활 속 화재취약요인을 사전에 제거하고 겨울철 내 화재안전을 위해 화재안전서약 운동을 전개하고 있다.”며“시민분들이 참여하셔서 가정 내 화재 위험요인을 사전에 점검해보는 시간을 가졌으면 한다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr