[아시아경제 조현의 기자] 중국의 11월 수출 증가율이 시장 전망치를 웃돌았다.

7일 중국 해관총서에 따르면 11월 중국 수출은 3255억3000만 달러로 지난해 동월 대비 22.0% 증가했다. 수출 증가율은 10월(27.1%)보다 낮지만 시장 전망치(19.0%)를 3%포인트 앞섰다.

11월 중국의 수입은 12538억1000만 달러로 같은 기간 31.7% 증가했다. 수입 증가율은 국제 원자재 가격 급등에 따른 수입 물가 상승 여파 등으로 10월(20.6%)과 시장 전망치(19.8%)를 모두 크게 웃돌았다.

중국은 이로써 11월 717억1000만 달러의 무역수지 흑자를 기록했다.

