[광장] 백두대간에 산줄기 연결망 연계 보전 강화해야

우리나라는 예로부터 땅을 산과 강이 질서 있게 어우러진 유기체 같은 존재로 인식하고 모든 산줄기의 원리를 산과 물의 관계에 빗대 설명해 왔다. 특히 산자분수령(山自分水領) 즉, 산은 물을 가르고 물은 산을 넘지 않는 다는 것을 산과 물의 기본 원리가 여겼다.

조선시대 대표적 지리서인 여암 신경준의 산경표(山徑表)에는 ‘한반도의 산줄기가 1개의 대간, 1개의 정간 그리고 13개의 정맥 등 15개의 산줄기로 이뤄졌으며 이 산줄기가 10개의 큰 강에 물을 대는 젖줄 역할을 한다’고 기술하고 있다.

이중 하나인 백두대간(白頭大幹)은 백두산에서 시작해 계곡이나 강을 건너지 않고 큰 줄기 만으로 금강산, 설악산, 태백산, 속리산 등을 거쳐 지리산까지 이어지는 산줄기를 말한다.

국토의 63%가 산림인 우리나라는 전국 어디를 가도 산을 볼 수 있으며, 그 중에서도 국토의 등뼈인 백두대간에선 도시-농촌(마을)-해안까지 산줄기로 연결돼 중요성을 더한다.

또 백두대간은 수많은 야생 동·식물이 머무를 수 있는 서식처를 제공하고 이동할 수 있는 통로가 돼 생물 다양성의 공급원 역할을 하며 긴 시간 한반도 생태계의 핵심 공간으로 자리 잡았다.

하지만 백두대간은 일제 강점기 수탈과 한국전쟁이라는 혼란 속에서 상처를 입었고 1970년대 이후에는 빠른 경제성장과 함께 진행된 도로·댐·공장·자원 발굴 사업 등으로 능선과 생태계가 훼손되는 수난을 겪었다.

이에 산림청은 2003년 백두대간을 보전하고 개발 행위를 제한할 목적으로 ‘백두대간 보호에 관한 법률’을 제정했다. 여기에 민간단체 등 각계각층의 이해 당사자로부터 의견을 수렴해 다양한 정책을 추진함으로써 백두대간 보전·복원에 내실을 다져가는 중이다.

앞으로 산림청은 기후위기 대응을 위한 탄소흡수원으로써 경제림 산림경영에 힘을 쏟고 우리 숲이 가진 생태적 가치를 보호하기 위해 국가 산림보호 관리 체계도 강화할 방침이다.

이를 위해 우선 백두대간 등에 국가 산줄기, 광역 산줄기, 지역 산줄기 연결망 체계를 도입해 연결성을 높이고 산줄기 체계를 현행 보전산지-준보전산지의 ‘산지관리 허가체계’와 연계해 보호지역이 실질적으로 보전될 수 있도록 할 계획이다.

또 2025년까지 지역주민 등과의 협의를 거쳐 백두대간 보호지역을 30만㏊(여의도 면적 100배)로 확대하고 수용성을 높이기 위해 지역 주민의 소득 지원 및 손실 보상 방안 등 제도적 장치도 마련할 계획이다.

특히 기후위기에 대응해선 백두대간 등 보호지역의 생물다양성을 보전하고 생태계보전 강화를 위한 보호지역 내 자원 실태 변화를 지속적으로 조사할 예정이다. 이를 기반으로 산림청은 생태계 변화를 과학적으로 예측·대응할 수 있는 통합정보관리시스템도 구축할 것이다.

아울러 백두대간이 법에 의해 보호지역으로 지정·관리되고 있는 것처럼 정맥도 보호가치가 큰 지역을 중심으로 관리 대책을 시급히 마련하겠다. 지난해 법적 근거를 마련한 9개 정맥이 백두대간처럼 산줄기 연결망과 연계해 보호될 수 있도록 조치를 강구하고 정맥의 자연·인문·사회적 측면에서의 가치를 과학적으로 구명하는 데 집중하겠다는 의미다.

이러한 노력의 결실로 산림청은 미래 백두대간(정맥)이 유네스코의 생물권보전지역, 세계문화유산으로 등재되고 한반도의 남과 북을 잇는 주축이자 동북아시아 보호구역 연계 생태네트워크로 연결되는 것을 기대한다.