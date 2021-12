메타버스로 한국 관광 매력 전 세계에 전한다

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부는 한국관광공사와 해외 잠재 관광객의 방한 심리를 회복하기 위해 한국 관광 메타버스 콘서트 '케이-바이브 페스타(K-VIBE FESTA)'를 개최한다고 7일 밝혔다.

오는 8일 오후 6시 유튜브와 제페토 응용프로그램을 통해 온라인 생중계되는 이번 콘서트에서는 디제이 공연, 춤 공연, K-팝 콘서트, 한국 관광 이야기쇼, 세계 청년층을 위한 메시지 등 다채로운 행사를 만나볼 수 있다. 방송인 안현모 씨와 드라마 '오징어게임'에서 ‘알리’역으로 연기를 펼친 아누팜 트리파티 씨가 진행을 맡는다.

이번 콘서트에서는 ‘디제이(DJ) 레이든’의 공연으로 관객의 흥을 돋우고 황희 문체부 장관의 축하 영상으로 행사의 시작을 알린다. 이어 최근 인기리에 방송된 '스트릿 우먼 파이터'의 주역 ‘라치카’팀이 춤을 선보이고 웹툰 '여신강림'의 '야옹이 작가'가 미용(뷰티) 영상을 선보여 젊은 여성들의 시선을 사로잡을 계획이다. 케이팝 그룹 ‘니크(NIK)’와 올해 한국 관광 해외 홍보 캠페인 ‘필 더 리듬 오브 코리아(Feel The Rhythm of Korea)’의 전주 편, 목포 편 음원을 부른 ‘원슈타인’과 ‘마미손’, 음원 순위 역주행의 신화 ‘브레이브 걸스’도 공연을 펼치며 한류 팬들과 만난다.

2부에서는 최신 스마트 기술을 적용해 온라인 관객의 몰입도를 한층 끌어올린다. 확장 현실(XR) 기술로 국내의 매력 넘치는 관광명소를 구현해 ‘에스파’, ‘샤이니의 키’, ‘보아’ 등 한류스타들이 마치 관광지에서 직접 공연하는 듯한 색다른 경험을 선사한다. 특히 ‘샤이니의 키’를 비롯한 한류 스타들은 ‘이야기쇼’를 통해 떠나고 싶은 한국 관광지와 숨겨진 여행지를 소개하며 한국의 다양한 매력을 알린다.

이 외에도 코로나19 이후 국제관광 재개를 대비해 외래객의 방한 관심을 높이고 한국 관광의 긍정적인 이미지를 알리기 위해 가상여행 체험 기회를 제공한다.

한국 대표 관광지 경주를 ‘제페토’ 응용프로그램과 연계해 확장 가상세계 ‘맵’으로 재탄생시켰다. 특히 황리단길, 첨성대 등 신라 천년의 문화유산 등을 실감 나게 재현해 관객들은 자신의 가상 인물과 함께 한국의 전통적인 아름다움을 즐길 수 있다. 또한 '오징어게임'의 인기를 활용한 전통 놀이나 한복을 체험한 후 사회관계망서비스(SNS)에 인증하면 한국 방문 시 ‘황남제빵소’ 등 현지 실제 상점에서 사용할 수 있는 교환권을 받을 수 있다.

문체부 관계자는 “'오징어게임'과 방탄소년단 등 한국 대중문화의 인기에 힘입어 물리적 제약 없이 누구나 참여할 수 있는 온라인 행사를 마련했다"며 "이번 행사가 ‘여행하고 싶은 나라 한국’을 널리 알리고 코로나 위기를 극복할 수 있는 새로운 전환점이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

