IMF 총재 "오미크론 확산에 유로존 경제 성장률 하향"

[아시아경제 조유진 기자] 내년 유로존(유로화 사용 19개국)의 경제 성장률 전망치가 오미크론의 확산과 높은 인플레이션으로 소폭 하향 조정될 수 있다고 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재가 밝혔다.

6일(현지시간) 게오르기에바 총재는 CNBC와의 인터뷰에서 공급망 혼란과 에너지 가격 강세가 이어지는 가운데 오미크론 변이로 다시 사회적 제한 조치들이 일부 도입되고 있는 점이 우려스럽다면서 이같이 말했다.

IMF는 지난달 내놓은 경제 전망에서 내년 유로존 경제성장 전망치를 4.3%로 제시한 바 있다. 게오르기에바 총재는 내달 내놓을 새로운 보고서에서 경제 성장 전망치가 소폭 하향 조정될 수 있다고 말했다.

게오르기에바 총재는 오미크론 출현 전부터 코로나19 팬데믹이 여전히 세계 경제에 가장 큰 위협 요소라며 백신 접종 속도에 진전이 이뤄지고 있지만 아직 불충분한 상태라고 강조했다.

일부 유로존 국가가 내놓은 백신 미접종자 제한조치에 대해서도 백신 접종률과 경제회복세 사이에 분명한 연관성이 있다면서 '모든 지역에서 모든 사람에 대한 백신 접종'이 필요하다고 말했다.

게오르기에바 총재는 높은 유로존 물가와 인플레이션 영향의 핵심인 임금인상 추이도 지켜볼 필요가 있다고 덧붙였다. 그는 "팬데믹 기간 보류된 각 기업들의 임금협상 상황도 면밀한 모니터링이 필요할 것"이라고 설명했다.

유럽연합(EU) 통계청인 유로스타트에 따르면 유로존의 11월 소비자물가는 1년 전보다 4.9% 뛰어 1997년 통계집계 이후 최고치를 기록했다.

